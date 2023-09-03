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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. 280 ألف مواطن تعاقدوا للخدمة في الجيش منذ 2022

الجنود الروس
الجنود الروس

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن 280 ألف مواطن تعاقدوا مع وزارة الدفاع للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام الحالي.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف مدفيديف أن بعض هؤلاء المتعاقدين من أفراد الاحتياط والمتطوعين وفئات أخرى.

واجتمع مدفيديف مع قادة الكيانات الروسية، على هامش فعاليات أقيمت في مدينة يوجنوساخالينسك في الشرق الأقصى الروسي بمناسبة عيد النصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ودعا خلال الاجتماع قادة الكيانات الروسية، لإيلاء أهمية بالغة للعمل على إمداد القوات الروسية وتزويدها بكل ما تحتاجه.

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