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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تكشف معلومات هامة عن الأورام الرئوية وطرق استئصالها

صدى البلد

قالت هيئة الرعاية  الصحية إن  التدخلات الجراحية لإستئصال أورام الرئة من ضمن طرق العلاج التي يتم تحديدها بعد مناظرة الحالات ووضع خطة العلاج المناسبة حسب الحالة.

الرعاية الصحية: يتم استئصال الأورام الرئوية بشكل عام عن طريق الجراحة

-وأشارت الهيئة إلى أنه يتم استئصال الأورام الرئوية بشكل عام عن طريق الجراحة، ويتم تحديد نوع الجراحة المناسبة حسب حجم، وموقع الورم والحالة الصحية العامة للمريض. 


-وأوضحت الرعاية الصحية أنه يمكن أن يتضمن الإجراء إزالة جزء من الرئة أو كلها، وفي بعض الأحيان يتم إجراء جراحة مفتوحة في الصدر.


وتابعت الرعاية الصحية ، وفي حالات أخرى يتم إجراء جراحة بواسطة المنظار، موضحة أنه في قسم جراحة الصدر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية تتم جراحات استئصال "أورام الرئة"، على يد نخبة مميزة من الاستشاريين وأساتذة الجامعة في جراحة القلب والصدر.

 

وأفادت هيئة الرعاية الصحية بطريقة الحجز عن طريق الاتصال برقم 15344 للحجز أو الاستفسار لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، أو الحجز من خلال الوحدة أو المركز التابع لها.. ولغير المنتفعين يمكنك الحجز مباشرةً من المستشفى.

 

 

الصحية مناظرة الجراحة العلاج الاورام الورم التدخلات

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