أرخص من Apple Watch.. سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم

أطلقت شركة ساعة أوبو الصينية، ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 4 Pro، التي تعمل على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم، حيث ستعمل هذه الميزة على مراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

تم تصنيع ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، بهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يجعلها أكثر متانة وأثقل وزنا حيث تزن حوالي 52.3 جرام، كم أنه يضيف مظهرا متميزا للساعة الذكية.

ويضفي الفولاذ المصقول ومنحنيات الساعة مظهرا متميزا للجهاز القابل للارتداء، وبالإضافة إلى ذلك، أضافت شركة أوبو قطعا متقاطعة للتاج تسمى التخريش لتمييزها عن الجسم بصريا وحسيا عند لمسها دون النظر، وتتميز Watch 4 Pro بخلفية مصنوعة من السيراميك، تتميز بتصميم متين ولن تسبب أي تفاعلان مع جلد مرتديها.

Oppo Watch 4 Pro

وتأتي ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، بشاشة منحنية في قوس لطيف، مع لوحة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 1.91 بوصة بدقة 378 × 396 بكسل، 326 بكسل لكل بوصة.

وتقترن ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، مع أحدث معالجات كوالكوم المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء من نوع Snapdragon W5، متصل بشريحة BES 2700 للتشغيل منخفض الطاقة، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

Oppo Watch 4 Pro

ولتوفير عمر البطارية التي تبلغ سعتها 570 مللي أمبير في الساعة، ستعمل Oppo Watch 4 Pro لمدة 5 أيام من الاستخدام المتوسط، وحتي يومين ونصف مع الاستخدام المكثف، كما يمكن أن يستمر الوضع الخفيف لمدة تصل إلى أسبوعين ويتوفر الشحن السريع، لذا فإن 10 دقائق تكفي لتدومك طوال اليوم، ويستغرق الشحن الكامل ما يزيد عن ساعة.

مميزات الصحة واللياقة في ساعة Oppo Watch 4 Pro

زوّدت أوبو الساعة بمجموعة مستشعرات متقدمة لقياس العناصر الحيوية الصحية، مثل نسبة السكر في الدم أو مرونة الأوعية الدموية أو درجة حرارة الجلد في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تخطيط القلب "العادي" ومراقبة معدل ضربات القلب أو الرجفان الشرياني أو اكتشاف مشاكل النوم مثل الشخير.

ويمكن لـ Oppo Watch 4 Pro، إجراء اختبار سريع مدته 60 ثانية لتتبع 7 عناصر حيوية في الجسم، من بين المكونات الرئيسية المدرجة بالساعة مقياس تخطيط القلب الكهربائي ECG، ومعدل ضربات القلب، وعمر الأوعية الدموية، والنوم والإجهاد، ويمكنه قياس أشياء مثل مرونة الأوعية الدموية، ويمكنه اكتشاف الرجفان الشرياني والشخير والمزيد.

Oppo Watch 4 Pro

وتتضمن مزايا ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، مقياس مراقبة نسبة السكر في الدم في الوقت الفعلي دون سحب الدم، وستصدر الساعة إنذارا إذا تغيرت القيم بشكل غير طبيعي، أما بالنسبة لتتبع اللياقة البدنية، فالساعة تدعم أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك كرة الريشة أو السباحة لأنها مقاومة للماء حتى 5ATM لأداء تمارين السباحة، ستنصحك الساعة أيضا بضبط وضعية جسمك أثناء الجري.

وتحتوي ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، على شريحة eSIM لذا فهي تتمتع باتصال 4G أثناء التنقل، إلى جانب تقنية الدفع الالكتروني NFC، وتتوفر أيضا مع اتصال بشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth 5.0.

وتبلغ تكلفة ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، حوالى 315 دولارا (أي ما يعادل 9700 جنيه مصري).