بعد صورة محمد صلاح أمام تمثال مسروق ببريطانيا.. برلمانى يطالب بإسترداد الأثار المهربة

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار التى كشفت عن مفاجأة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني بأن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لرمسيس الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق ، مطالباً باتخاذ جميع الاجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج موجهاً تحية قلبية للفرعون المصرى اللاعب العالمى محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الاثار المصرية.

وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير السياحة والاثار أحمد عيسى قائلاً : ماهى خطة الحكومة لاسترداد مثل هذه الاثار التاريخية ؟ وهل تصريحات الدكتور مجدى شاكر التى أكد فيها أن هناك نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة صحيحة وأن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية وأن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر صحيحة ؟

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تتحرك الحكومة وبسرعة لاسترداد الاثار المصرية المسروقة من مختلف دول العالم مطالباً بتنظيم حملة ومؤتمر عالمى يتم فيه الكشف عن جميع الاثار المصرية التى تم تهريبها للخارج ومطالبة الدول التى توجد بها الاثار المصرية باعادتها لمصر.

وطالب النائب محمود قاسم من جميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها اثار مصرية مهربة بسرعة التحرك لمخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الاثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة ، مؤكداً على ضرورة إن يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى هذا الملف خاصة أن المصريين بالخارج لهم ادوارهم الوطنية والتاريخية والمشرفة فى دعم الدولة المصرية.