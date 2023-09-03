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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني يطالب بوضع خطة لحل مشكلات ومساعدة أهالي رفح والشيخ زويد

النائب فايز أبو حرب
النائب فايز أبو حرب يتحدث أمام وزيرة التضامن الإجتماعي

قال النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، إنه طلب من وزيرة التضامن الإجتماعي  نفين القباج، أثناء زيارتها إلى المحافظة  وضع خطه  لمساعدة اهالي القري برفح والشيخ زويد العائده، وذلك بالتنسيق مع اللواء الدكتور مجمد  عبد الفضيل شوشة المحافظ  للمساعدة في حل مشاكل الأهالي ، وتوفير المساعدات الإنسانية لتعويض عن الظروف التي تعرضوا إليها بسبب الحرب على الإرهاب.

وقال إن  الوزيرة وافقت علي شراء ٥ سيارات فنطاس مياه لنقل المياه الي قرى الشيخ زويد ورفح ، للعمل على حل مشكلة المياه في المنطقة ، وتوفير مياه الشرب للمواطنين خاصة في القرى العائدة .

كما وافقت الوزيرة ، على حزمة من المساعدات، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة للمرأة المعيلة.

كما تم الموافقة على رفع قيمة المساعدات وزيادة عدد المستفيد من برنامج تكافل وكرامه ، إلى جانب زيادة الحضانات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي .

إعفاء صيادين ابوصقل:

وأضاف أنه تم إعفاء صيادين ابوصقل بميناء العريش البحري،  من التامينات المتاخره عليهم خلال فترة الحرب الشامله علي الارهاب .
الى جانب سرعة توظيف اسر الشهداء والمصابين وكذلك زيادة الرائدات الريفيات في القرى.

 

  وقال ،ان  الأيام القادمه  ستشهد زيارات متعددة من جانب اللوزراء  الى محافظة شمال سيناء ، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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الشيخ زويد خطه اهالي قرى المساعدات

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