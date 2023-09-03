صحف الإمارات| كوريا الشمالية تجري محاكاة لهجوم نووي.. وأبو ظبي تجلى مواطنيها من أمريكا

إجلاء 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأميركية تحسباً لإعصار «إداليا»

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يصل إلى البلاد

بوركينا فاسو.. خمسة قتلى جراء هجوم إرهابي

كوريا الشمالية تجري محاكاة جديدة لهجوم نووي

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم أن أجلت سفارة الامارات في واشنطن 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأمريكية والمدن المجاورة إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار إداليا إلى شاطئ الساحل الغربي للولاية.

وبات إعصار إيداليا، الذي وصل إلى اليابسة في فلوريدا كعاصفة من الفئة 3 يوم الأربعاء، أول إعصار كبير يدخل خليج أبالاتشي منذ بدء حفظ السجلات الحديثة في عام 1851، وفقا لمكتب خدمة الطقس الوطنية في تالاهاسي، عاصمة الولاية.

وبلغت العاصفة ذروتها في شدتها حول الخليج بسرعة 132 ميلا في الساعة، وفقا لإسرائيل جونزاليس، خبير الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في تالاهاسي.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية أن أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في دولة الكويت قد وصل الي الإمارات.



وأشارت الوكالة الي انه كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.



كما رحب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما.

ونقلت صحيفة الخليج أن قالت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو أن قُتل شرطي وأربعة مدنيين، جرّاء هجوم في وسط بوركينا.

و أكدت الهيئة أنّ أكثر من 65 إرهابياً قُتِلوا خلال عمليات عدة بغرب البلاد في أغسطس.



وقالت هيئة الأركان العامة في بيان، :"إنّه في أعقاب هجوم حدث الجمعة، ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن في محيط سيلميوغو، انتشر عدد من وحدات الشرطة في إطار تعزيزات".



وأضافت أنّ شرطياً وأربعة متطوعين فقدوا للأسف حياتهم خلال المعارك، لافتة إلى أنّ المُهاجمين اضطروا إلى التراجع.

و قال الجيش في بيان آخر إنّ :"عمليات مختلفة نُفّذت بين السابع من أغسطس والأوّل من سبتمبر في غرب البلاد أتاحت تحييد أكثر من 65 إرهابياً".

ونقلت نفس الصحيفة أن أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووفقا للوكالة، تم إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى "برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية".

والأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تدريبا على تنفيذ ضربة نووية تكتيكية يحاكي توجيه ضربات إلى مواقع قيادة ومطارات في كوريا الجنوبية.

وتأتي الخطوة التحذيرية بعدما نشرت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في البحر مساء الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل "بي 1 بي" في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين الحليفين.

ويأتي الإطلاق قبل يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 11 يوما من مناورات عسكرية مشتركة، نددت بها بيونج يانج.

وأجرت الطائرات المقاتلة من طراز "بي 1 بي" مناورات جوية منفصلة مع طائرات حربية من كوريا الجنوبية واليابان، في وقت سابق من الأربعاء.