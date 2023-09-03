فقرة خططية خاصة في تدريب الزمالك اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وركز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق و أعضاء الجهاز المعاون مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق بعض الأفكار التي تم التدريب عليها.

وظهر الحماس والقوة في هذه التقسيمة بين اللاعبين، وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتحفيزهم لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .