ذكرى وفاة محمود الجوهري.. محطات صنعت أسطورة جنرال الكرة المصرية

في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2012، رحل عن عالمنا جنرال كرة القدم المصرية محمود الجوهري عن عمر يناهز 74 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة دماغية.

الراحل محمود نصير يوسف الجوهرى من مواليد عام 1938، وكان ضابطاً في الجيش المصري، وأحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 1973 حيث كان ضابطاً برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.

رحلة الجنرال في الملاعب

حفر الجوهري اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية سواء لاعبًا أو مدربًا، إذ لعب لمدة 10 سنوات فقط قبل أن تنهي الإصابة مسيرة حافلة بالإنجازات رغم قصرها، حيث حقق الجوهري 6 بطولات للدوري العام وبطولتين لكأس مصر مع النادي الأهلي.

وعلي الصعيد الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية عام 1959 وتوّج بلقب هداف البطولة ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق لقب البطولة لاعبًا ومدربًا بعد قيادته للمنتخب المصري للفوز باللقب الرابع في بطولة بوركينا فاسو 1998.

الاتجاه للتدريب

وبعد اعتزال الجوهري للعب كرة القدم اتجه الجنرال إلى مجال التدريب حيث عمل مدربا لقطاع الناشئين ثم مساعدًا للمدرب في الفريق الأول عام 1977، لينتقل بعدها إلي اتحاد جدة السعودي ويعود بعدها مديرًا فنيًا للاهلي المصري مجددًا عام 1982 وحتي 1984 واستطاع الجوهري في موسمين قضاهما داخل جدران القلعة الحمراء تحقيق اول لقب لبطولة دوري أبطال افريقيا في تاريخ النادي الأهلي، بالإضافة إلي بطولة الدوري وبطولتين كأس مصر.

وغادر الجوهري الاهلي لمدة موسم واحد ليعود مجددا في عام 1985 ليحقق بطولة أبطال الكؤوس الافريقية وكأس مصر مرة أخري لينتقل بعدها الي اخر محطاته كمديرا فنيا للاندية حيث قاد فريق أهلي جدة لمدة موسمين وحتي عام 1988.

وتولي محمود الجوهري القيادة الفنية للمنتخب المصري عام 1988 ليقود مصر في مشوارها في تصفيات كاس العالم 1990 لينجح بالوصول مع الفراعنة الي نهائيات المونديال للمرة الثانية في التاريخ، وكان الجنرال قاب قوسين او أدني من الوصول الي نهائيات كاس العالم 1994 بأمريكا لولا واقعة زيمبابوي الشهيرة والطوبة التي جعلت مراقب المباراة يعيد المباراة علي أرض محايدة بعد ان كان المنتخب المصري انهي المباراة بنتيجة 2-1 ليلعب المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي في مدينة ليون ليخسر المنتخب المصري صدارة المجموعة بعد التعادل السلبي ليفشل الجنرال في التأهل الي نهائيات المونديال ويقدم استقالته من تدريب المنتخب القومي.

وفي نفس الموسم فاجأ الجوهري الجميع بتدريبه للزمالك في موسم 1994 ليحقق معه بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الافريقي للمرة الأولى في تاريخ الزمالك .

وعاد الجوهري لتدريب الفراعنة في بطولة افريقيا 1998 ليقتنص البطولة بعد غياب دام لـ 12 عاما .

وقاد الجوهري العديد من الأندية الخليجية، أبرزها أهلي جدة السعودي، وقاد منتخب سلطنة عمان في كأس الخليج عام 1996، بجانب فترته التي لا تنسي مع منتخب الأردن خلال الفترة من 2002 حتى 2007 وقيادة المنتخب الأردني لربع نهائي كأس آسيا 2004، وحصل على وسام العطاء المميز من العاهل الأردني عقب انتهاء تجربته مع كرة القدم الأردنية.

ورحل جنرال الكرة المصرية عن عالمنا تاركًا خلفه إنجازات خلدت اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.