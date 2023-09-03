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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحدهم محكوم عليه ب412 سنة سجن.. الأمن العام يضبط 14 هاربا

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات للامن من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) والمحكوم عليه بالإعدام فى إحدى القضايا.

كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (80) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 47 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا) هارب من تنفيذ عدد (89) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 37 سنة ، وكفالات مالية. 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (56) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 8 سنوات ، وكفالات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 14سنة ، وكفالات مالية.

وتمكنت الحملات من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) هارب من تنفيذ عدد (165) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 145 سنة، وكفالات مالية.

و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 27 سنة ، وكفالات مالية.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فـى إحدى القضايا .

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (71) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 59 سنة، وكفالات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) هارب من تنفيذ عدد (945) حُكم حبس "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 110 سنة ، وكفالات مالية.

واسفرت الحملات عن ضبط (مالك مصنع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) محكوم عليه بالحبس (412 سنة وكفالات مالية فى 258 حُكم "مستأنف، جزئى").

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة جهينة بسوهاج) محكوم عليه بالحبس (23 سنة وكفالات مالية فى 57 حُكم "مستأنف ، جزئى").

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا. 

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

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