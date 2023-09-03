أحدهم محكوم عليه ب412 سنة سجن.. الأمن العام يضبط 14 هاربا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات للامن من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) والمحكوم عليه بالإعدام فى إحدى القضايا.

كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (80) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 47 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا) هارب من تنفيذ عدد (89) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 37 سنة ، وكفالات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (56) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 8 سنوات ، وكفالات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 14سنة ، وكفالات مالية.

وتمكنت الحملات من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) هارب من تنفيذ عدد (165) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 145 سنة، وكفالات مالية.

و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 27 سنة ، وكفالات مالية.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فـى إحدى القضايا .

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (71) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 59 سنة، وكفالات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) هارب من تنفيذ عدد (945) حُكم حبس "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 110 سنة ، وكفالات مالية.

واسفرت الحملات عن ضبط (مالك مصنع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) محكوم عليه بالحبس (412 سنة وكفالات مالية فى 258 حُكم "مستأنف، جزئى").

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة جهينة بسوهاج) محكوم عليه بالحبس (23 سنة وكفالات مالية فى 57 حُكم "مستأنف ، جزئى").

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.