9 أيام .. بشرى سارة بشأن الإجازات خلال شهر سبتمبر

ينتظر الموظفون الإجازات الرسمية والعطلات لقضائها مع الأسرة أو السفر للمصيف وعليه يحصل الموظفون في القطاع الحكومى والخاصة على الإجازات والعطلات الرمزية مدفوعة الأجر.



الإجازات الرسمية فى سبتمبر



ويمكن استغلال الإجازة للسفر فى المدن الساحلية بصحبة الأصدقاء والأقارب وعليه يتبقي خلال عام 2023 أيام عطل رسمية محددة نرصدها فى السطور التالية.



فى شهر سبتمبر يحصل المواظفون العاملين في القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي حيث تتضمن الإجازات الرسمية فى هذا الشهر المولد النبوي الشريف 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه يأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

إجازة المولد النبوي 2023

وجرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية إلي يوم الخميس من أجل الاستماره بالإجازة حيث أنه من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، لضمها مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.



وتشمل الإجازات التي يحصل عليها الموظف في شهر سبتمبر يومين إجازة أسبوعية وعليه سيكون مجموع الإجازات التي يحصل عليه الموظفين 9 أيام تتضمن مايلي :-

- يوافق الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- توافق الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

-يوافق السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- توافق الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف

- توافق الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

الإجازات المتبقية في 2023

ولم يتبق فى عام 2023 سوي إجازتين فقط تشمل مايلي :-

- يحصل الموظفون علي إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- تشمل الإجازات المتبقية من عام 2023 إجازة أكتوبر، وتوافق يوم الجمعة.

ويمكن تأجيل العطلات الرسمية لتكون يوم الخميس، حتى يتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وتتيح المواطنين قضاء إجازة كبيرة مع العائلة والأسرة فضلا عن إمكانية استغلالها في السفر.

ويحصل المواظفون العاملين بالجهاز الإداري للدولة علي إجازات يومين فى الأسبوع المقرر الجمعة والسبت كما يحصل الطلاب فى الجامعات والمعاهد على إجازة الصيف حتي يوم 30 سبتمبر 2023 وهو الموعد المحدد لبدء الدراسة داخل الجامعات والمعاهد كافة.

وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس 4 يناير 2024 فيما ينتهي الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 بتاريخ 30 مايو 2024.



ووفق للخريطة الزمنية تستعد كل المعاهد والكليات والأنظمة التعليمية الجامعة التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لبدء العام الدراسي 2024 يوم السبت 2023، وانتهاء الدراسة الجامعية يوم الخميس 30 مايو 2024.