موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعى الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.



إجازة المولد النبوي الشريف



وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر أو شراء حلوى المولد النبوي الشريف.

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور المهمة التى تشغل بال المواطنين حيث إن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة

تفصلنا أيام قليلة عن إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، كما جرت العادة فى الإجازات الماضية ليكون بذلك موعد إجازة المولد النبوي الشريف فى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس.

إجازات متبقية فى 2023



ولم توافق آخر العطلات الرسمية لعام 2023 إلا إجازة واحدة وهى إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) من المتوقع تأجيلها لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر لتضم مع الإجازة الأسبوعية أيضا.

ويحق للموظفين الحصول علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

الإجازات الأسبوعية 2023

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

ووفق القانون يمكن استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.