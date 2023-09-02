دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي.. أجمل الكلمات في أفضل المناسبات

دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي، المولد النبوي الشريف من الأيام المباركة التي يبتهج بها المسلمون ، وتختلف الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من بلد لأخرى، كما أن المولد النبوي الشريف ليست فقط في الحلوى وإنما بالذكر والدعاء وقيام الليل ، لذا تحرص بعض الزوجات على الدعاء لزوجها في المولد النبوي الشريف ، ويبحث الكثير منهن عن دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي.



ويستحب في كلمات دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي.

- اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.



اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.



اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.



اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما..اَللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.بسم الله الرحمن الرحيم .. انا فى كنف الله انا فى كنف رسول الله انا فى كنف ذات الذات الاحدية تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.



حكم المولد النبوي الشريف

حكم المولد النبوي الشريف، يوم ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم- كان للأمة وسيظل مصدرَ الخير والإسعاد، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا عكس ما ينادي به المتشددون، وحول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيظل عملُ الأمة ساريًا على الابتهاج والاحتفال والسرور بمولد سيدنا النبي في أيام شهر ربيع الأول من كل عام، وليس في حكم الاحتفال بالمولد النبي الشريف قولان ولا رأيان، بل اتفق قول جماهير علماء الأمة وعليه العمل شرقا وغربا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ونقول في المولد النبوي الشريف اللهمَّ اكفِنا بالصَّلاة عليه شرَّ الكفر والفقر وعذاب القبر وهَوْل الحَشْر والهمِّ والحَزَنوالكسل وسوء المَآل وأعِذْنا بالصَّلاة عليه من غَلَبةِ الدَّين وقَهْر الرِّجال.

-اللهمَّ وتعطَّف ببرَكتها علينا واكشفْ عنَّا ما نزل بنا واعفُ عنَّا وارحمنا أنت مولانا فحُفَّنا بلطفك الخفي يا لطيف يا لطيف يا لطيف واختِمْ لنا بخاتمة الخير قَبْل الفَوْت وخفِّفْ علينا سكرات الموت

واعصِمنا عند الفتنة الكبرى وثبِّتنا بالقول الثَّابت في الدُّنيا والأخرى وذكِّرنا بالجواب عند السُّؤال ومآسِيه وآنِس وَحْدتَنا في القبر وخَوَافِيه واحفظنا من أهواله وآمِنَّا مما فيه واجعلْه بمحضِ الفضل روضةً من رياض جِنانك وقرِّبنا من مَقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بمنِّك وحنانك ومتِّعْنا بشَرَف النَّظر إلى وجهك الأقدس واسلُكْنا في موكبِ استماع صوتك الأنفس ولا تَحرمْنا شرابَ الأُنس بك والقُرْب منك والأخذِ عنك والوصول إليك والتوكل عليك واسلُكْنا في سَلْك أهلِ سِرِّك وبِرِّك والأخذِ من خَيرك لا من غيرِك.

- اللهمَّ واخلُفْنا على من بعْدَنا بالخيرات، ولا تكشفْ عنَّا ولا عنهم سِترَك في الحياةِ ولا بعد الممات واعصِمْنا وإيَّاهم من الفواجع والمفاجآت.

- اللهمَّ وتعطَّف بمِثْل ذلك على والدِينا وأولادنا وعلى أهلِينا وأزواجنا وعلى إخواننا وأحبابنا وعلى أشياخنا جميعًا في الله وعلى كلِّ وليٍّ أوَّابٍ أوَّاه يا ربَّاه يا مولاه يا غَوثاه

يا أرحمَ الرَّاحمين يا أرحمَ الرَّاحمين يا أرحمَ يا غِياثي عند كلِّ كُربة يا مجيبي عند كلِّ دعوة يا مَعَاذي عند كلِّ شِدَّة يا رجائي حينَ تنقطعُ حيلتي يا حنَّان يا منَّان يا عظيمَ الشأْن يا وليَّ النِّعم ومَولى الإحسان يا حيُّ يا قيُّوم يا بديعَ السَّماوات والأرض يا

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بسم الله خير الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء باسم الله افتتحت و بالله اختمت و به آمنت، باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحدًا -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني.



دعاء لزوجي في مولد النبوي

بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي ، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم واحفظ لي زوجي.

- اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي وأيديهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد، ليس لها من دون الله كاشفة.

- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.

--َاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهَ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى عِنْدَ الْمَمَات وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ وَارْوِنَا مِنْ كَوُثَرِهِ وَأسْكِنَّا مَعَهُ فِي فَرَادِيسِ الْجِنَات اللهم صل علي سيدنا محمدٍ ، الكامل العادل النور الشفيع المشفع ، المشرع ، المنزه ، المطهر ، صاحب الكمالات العلية والأنوار البهية ، صلاةً دائمةً متصلةً بقدر حبك فيه وبقدر مقامه العظيم عندك ، ترفع بها عن البليات ، وتفرِّج بها الكربات ، وتقضي بها الحاجات ، وتغفر بها الذلات ، صلاة تَبْلُغُهُ ويَفْرَحُ بها، وببركتها يا الله ترضي بها عنا ،وعلي آله وَصحبِهِ وَسلِّم...صبجكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب مولانا محمد من بعثته رحمة للعالمين .. ومن احسنت خلقه وشهدت له بقولك وإنك لعلى خلق عظيم .. وصل وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين .. صلاة بلا عد ولا حصر .. صلاة تجوب بالحضرات .. وتمد بالنفحات .. وتحلق بالبركات .. تصعد وترقى حيث لا فوق بعدها .. صلاة نجنى ثمارها فى الحال .. وبها تصلح الأحوال .. وببركتها تشفى مرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما .. ويعافيهم من ما فيهم حسا ومعنى.

-اللهم عفوك نرجو .. وحلمك نبتغى .. وشفاك أملنا ومطلبنا .. يا أرحم الراحمين .. يا شاف يا كاف .. يا الله.اِلـهي اِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ، اِلـهي ما اَنَا بِاَوَّلِ مَنْ عَصاكَ فَتُبْتَ عَلَيْهِ، وَتَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ، يا مُجيبَ الْمُضْطَرِّ، يا كاشِفَ، الضُّرِّ يا عَظيمَ الْبِرِّ، يا عَليماً بِما فِي السِّرِّ، يا جَميلَ السِّتْرِ، اِسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ اِلَيْكَ، وَتَوَسَّلْتُ بِجَنابِكَ وَتَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ، فَاسْتَجِبْ دُعائي وَلا تُخَيِّبْ فيكَ رَجائي، وَتَقَبَّلْ تَوْبَتي وَكَفِّرْ خَطيـئَتي بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم





أدعية المولد النبوي الشريف

أدعية المولد النبوي الشريف، اللهم في يوم مولد النّبي -صلى الله عليه وسلّم- أسألك موجبات رحمتك والثّبات في الأمر، وأسألك أن ترزقني العزيمة على الرّشد.

- اللهم مغفرتك ورحمتك أرجو، رحماك ارزقني أن أشكر نعمتك، وأن أعبدك أحسن عبادتك، اللهم ارزقني قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا وجسدًا معافى.

- اللهم هب لي من خير ما تعلم وأنت علّام الغيوب.

- اللهم هذا يوم مولد أطهر من خلقت، وأحبّ خلقك إليك فبجاه سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلّم– نجّنا من الغمّ والهمّ والحزن والأسى.

- اللهم كما نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، اللهم اقض عنّا الدّين وأغننا من الفقر. اللهم في يوم مولد النبي الأعظم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وتقبّل منّا أعمالنا واهدنا سبل السّلام.

-اللهم أحيني على سنة الرسول المصطفى، وتوفني على ملته، وأعذني يا رب من مضلات الفتن. اللهم في هذا اليوم المبارك أفض علينا بالخير والبركة، ارزقنا وعافنا واحفظنا يا ربِ وأهلي من كل شر.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين وتسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

- اللهم بلغني وأحبابي المولد النبوي الشريف لا فاقدين ولا مفقودين، حتى نسبحك كثيرًا ونعبدك كثيرًا يا أرحم الراحمين. اللهم أجعل هذا المولد النبوي الشريف لهذا العام بمثابة عام خير على المسلمين جميعهم في كل مكان وزمان.

-يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.





- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوت .

- كان صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة المعوذات دبر كل صلاة :

-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " صحيح سنن أبي داود " .

-اللهم اصرفْ عنَّا بها من السُّوء ما نخافه ونخشاه واشفِنا بها من كلِّ مرض ظاهرًا كان أو باطنًا حِسِّيًّا كان أو نفسيًّا واقضِ بالصلاة عليه من حاجاتنا ما نتأمَّلُه ونتمنَّاه واكفِنا بها مكْرَ الخصوم والأعداء، وبلِّغْنا بها من خير الدَّارين أقصى غايتَه ومنتهاه ولا تُذِلَّنا لعبدٍ من عبيدك يا اللهُ يا اللهُ يا الله وأنِلْنا بها أعلى درجات القبول في السُّلوك والقُرْب والوصول.



