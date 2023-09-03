ضبط 6 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) وقسم شرطة (السرو).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – بندقية خرطوش - عدد 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.