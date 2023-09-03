موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وأستون فيلا في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3 TR و Diema Sport 2 HD.

ليفربول ضد أستون فيلا

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بتحقيق الفوز على أستون فيلا ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

كان ليفربول قد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، ثم فاز على بورنموث 3-1 ونيوكاسل 2-1.

ونفي يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، شائعات اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام لنادي اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: "موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

على الجانب الآخر، يدخل فريق أستون فيلا بقيادة مدربه أوناي، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز آخر مباراتين.

وافتتح أستون فيلا مشواره في البريميرليج هذا الموسم بهزيمة ثقيلة أمام نيوكاسل 5-1، ثم فاز على إيفرتون 4-0، وتغلب على بيرنلي 3-1.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن بـ 6 نقاط.