ضبط شخصين نصبا على مواطنين في 6 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالسبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.