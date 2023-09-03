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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اعتماد نتيجة الدور الثاني لـ« إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر»

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ«إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر» للعام 2022-2023

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.

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أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

كان الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، اليوم الخميس الماضي، مركز تصحيح القاهرة، في أول يوم من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للدور الثاني.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح، لخروجها في أفضل حال، موضحا أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، ويجب علينا ألا نضيع هذه الأمانة، فالأزهر يولي أبناءه اهتماما كبيرا لأنهم يحملون أفضل رسالة في تاريخ الإنسانية، وعليهم دور في نشر هذه الرسالة الوسطية المستنيرة.

من جانبه شدد الشيخ عوض الله عبدالعال على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، حتى يتسنى للمصحح وضع الدرجات المستحقة للطلاب دون نقصان، مبينا أن هذه المرحلة لا تقبل أي أخطاء لأنها جزء لا يتجزأ في بناء مستقبل أبنائنا الطلاب.

ويشارك في أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ١٠ آلاف مصحح في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة).

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

الأزهر الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية طلاب الوافدين معاهد البعوث الإسلامية الدكتور محمد الضويني الثانوية الازهرية

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