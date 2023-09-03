اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة المضاعفة لشهر سبتمبر

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، بدء صرف الإعانة الشهرية اليوم الأحد 3 من سبتمبر2023م.

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة المضاعفة لشهر سبتمبر

حيث وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بمضاعفة قيمتها لجميع المستحقين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، وتصرف الإعانة من فروع البنوك ومكاتب البريد.

أشار «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

يقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

صرف إعانة فورية عاجلة لـ«نورة» وأبنائها الأربعة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ «نورة. م . 41 عامًا» تقيم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة، ولديها 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها مصاب بأورام سرطانية ويحتاج لعلاج مستمر وغالي الثمن.

حضرت «نورة.م» إلى مقر «بيت الزكاة والصدقات» وتقدمت بطلب للحصول على إعانة شهرية ومساعدتها فى نفقات علاج زوجها ومساعدة أبناءها فى المدارس ومساعدتها فى نفقات الحياة المعيشية.

قام أحد الباحثين فى «بيت الزكاة والصدقات»، باستقبالها واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل الإدارة، والتأكد من صحة البيانات، وأن زوج نورة يعاني من الإصابة بأورام سرطانية ولا يستطيع القيام بأي عمل في الفترة الحالية.

ومن ثم تقرر صرف إعانة عاجلة وتقديم أدوات مدرسية للأبناء عبارة عن شنط مدرسية وكوتشيات وأحذية ضمن مبادرة «إلى المدرسة» التى تم اطلاقها بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب غير القادرين.