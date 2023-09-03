الهدهد للطلاب الأفغان: الإسلام يرفض العقلية المتطرفة ويدعو لمجابهة الفكر بالفكر

قال الدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن الإسلام أسس شريعته على حفظ وحماية الإنسان وضمان حقوقه، فحفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال، وبتلك المقاصد الخمس يتأكد للجميع أن الإسلام دين عالمي حضاري صالح للتعايش فيما بين البشر جميعا يرسخ لنشر قيم العدالة والإخاء والمساواة.

نشر قيم العدالة والإخاء

وكذلك نشر السلام وحماية العقول البشرية من التطرف الفكري والشطط الذي يؤدي لهلاك المجتمعات، لذلك يرفض الإسلام كل فكر متطرف ويدعو لدفع العدوان حال الهجوم ومواجهة الفكر بالفكر ومجابهة أصحاب العقول المتطرفة والمتشددين الذين يشوهون الصورة النقية لوسطية الإسلام وسماحته.



جاء ذلك خلال خلال محاضرته "قراءات في الفكر المتطرف" ضمن سلسلة محاضرات ترسيخ وسطية الإسلام بعقول الطلاب الأفغان بالأزهر الشريف التي تقام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأشار إلى أن أفعال المتطرفين والمتشددين تسيء لصورة الإسلام وسماحته خاصةً إذا كان الأمر متعلقا بأبناء الغرب الذين دخلوا الإسلام حديثا – خاصةً النساء – حيث يصدر هؤلاء المتطرفون فتاوى مغلوطة وبدون علم وعلى أهوائهم الشخصية.

وأوضح أن الفكر المتطرف الذي يقف ضد المرأة ويظلمها، ينافي ما جاء في القرآن الكريم من تكاليف شرعية لم تكن مقسمة على حسب النوع، كما يدعي هؤلاء الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية وأنها للإقامة في البيت فقط.

وأكد الدكتور الهدهد، أن أبناء الأزهر الشريف من الطلاب الوافدين، عليهم مسئولية كبيرة ليكونوا رسلا للإسلام الوسطي في بلدهم، لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة.

المحرصاوي يكرم الأطفال المشاركين بالمعسكر الصيفي الثاني لمجلة نور

فيما اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الثاني لها لعام 2023 ، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 20 طفلًا من أعمار مختلفة.

كرم الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المشاركين في المعسكر وأشاد بالمستوي الذي وصلوا إليه، وأكد على ضرورة الاستفادة مما تعلموه خلال فترة المعسكر، وطالبهم بضرورة المحافظة علي البيئة ونشر ثقافة التشجير لتكون مجتمعاتنا خضراء صديقة للبيئة.

وأجري حوارات مفتوحة مع الأطفال المشاركين حول طموحاتهم وأحلامهم ومواهبهم؛ حيث قدم عددًا منهم موهبته فى فن إلقاء الشعر .

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم والحساب الذهنى والرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور.