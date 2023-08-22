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ديني

الهدهد لمتدربي لبيبا: الفكر الهدام ينشر الفرقة بين أفراد المجتمعات

الدكتور ابراهيم الهدهد
الدكتور ابراهيم الهدهد

واصلت اليوم، الدورة التدريبية الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، بمحاضرة للدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة، تحت عنوان (تصحيح المفاهيم المغلوطة).

تناول خلال المحاضرة عدة مصطلحات ومفاهيم مغلوطة يروج لها أصحاب الفكر المتطرف أدت إلى انسياق البعض لهذه الأفكار والمفاهيم، وهذا يعود إلى الفهم غير الصحيح للقران والسنة أو الفهم المنقوص لنص دون آخر وإهمال آراء العلماء الراسخين.

ومن هذه القضايا التي يثيرها هؤلاء  على سبيل المثال أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة والحكم على الأشاعرة حكما غير منطقي، وغير ذلك الكثير من الأفكار المغلوطة.

وأكد د. الهدهد، أن البعض أساء فهم بعض الأحاديث النبوية والتي استدلوا بها في غير موضعها ورتبوا عليها أحكاما بناء على ذلك الفهم المغلوط؛ حيث يستدلون بها دون الوقوف على أسباب الورود ودون معرفة ما إذا كان العموم الذي تضمنه الحديث باقيا أم خصص بأدلة أخرى أو إذا كان مطلقا أو قيد بأمر آخر، فهؤلاء يعتمدون على ظواهر النصوص دون الوقوف على مقاصدها أو الرجوع إلى كلام الشراح من أئمة الحديث المعتمدين.

ووجه د.الهدهد النصيحة للمتدربين بأن يكونوا على حذر تام من هؤلاء المدعين الذين يريدون نشر فكرهم الهدام الذي يفسح المجال لنشر الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد.

ليبيا واعظات مفاهيم مغلوطة الفكر المتطرف الأزهر

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