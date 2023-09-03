انخفاض جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 268ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5ر1 مليار جنيه .



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 78ر0 في المائة ليبلغ مستوى 01ر18726 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 45ر0 في المائة ليبلغ مستوى 36ر3812 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا، والذي خسر نحو 56ر0 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 59ر5566 نقطة.