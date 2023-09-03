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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاود الارتفاع .. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاحد 3-9-2023، بنحو 15 جنيها للجرام الواحد، تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بحركة الذهب في البورصة العالمية.

وتحركت أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال تعاملات أمس السبت، إلى أن استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2225 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت 1.5 دولار متجاوزة حاجز 1940 دولارا لتبقي عند أعلى مستوياتها منذ قرابة شهر.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 3-9-2023 وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2225  جنيهًا، وذلك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,520 شراء 2,543

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2225 جنيهًا للشراء 2205 جنيهات للبيع.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,520 شراء 2,543
أسعار الذهب  عيار 22بيع 2,310 شراء 2,331
أسعار الذهب  عيار 21بيع 2,205 شراء 2,225
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,890 شراء 1,907
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,470 شراء 1,483
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,260 شراء 1,271
الاونصةبيع 78,372 شراء 79,083
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,640 شراء 17,800
الكيلوبيع 2,520,000 شراء 2,542,857

أسعار الذهب اليوم 

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمية إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية بأنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرصًا تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريح أعضاء الشعبة العامة للذهب.

 سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,890 شراء 1,907

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,640 شراء 17,800

 

 

 

 

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