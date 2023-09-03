عاود الارتفاع .. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاحد 3-9-2023، بنحو 15 جنيها للجرام الواحد، تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بحركة الذهب في البورصة العالمية.

وتحركت أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال تعاملات أمس السبت، إلى أن استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2225 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت 1.5 دولار متجاوزة حاجز 1940 دولارا لتبقي عند أعلى مستوياتها منذ قرابة شهر.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 3-9-2023 وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2225 جنيهًا، وذلك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,520 شراء 2,543

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2225 جنيهًا للشراء 2205 جنيهات للبيع.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,543 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,310 شراء 2,331 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,225 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,907 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,483 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,271 الاونصة بيع 78,372 شراء 79,083 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,640 شراء 17,800 الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,542,857

أسعار الذهب اليوم

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمية إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية بأنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرصًا تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريح أعضاء الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,890 شراء 1,907

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,640 شراء 17,800