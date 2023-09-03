نشرة المرأة والصحة.. اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة..جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يحرص الأطباء على التحذير بشكل دائم لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة خلال الفصول الموسمية والصيف، وذلك لتجنب إصابتهم بمضاعفات خطيرة على الصحة

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

أثارت الفنانة مني فاروق جدلا كبيرا الفترة الأخيرة، وذلك بعد تداول مستخدمو “فيسبوك” صورة لها خلال تكريمها بالإمارات