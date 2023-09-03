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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة..جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

منى فاروق
منى فاروق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

يحرص الأطباء على التحذير بشكل دائم لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة خلال الفصول الموسمية والصيف، وذلك لتجنب إصابتهم بمضاعفات خطيرة على الصحة

تصميم لافت.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

أثارت الفنانة مني فاروق جدلا كبيرا الفترة الأخيرة، وذلك بعد تداول مستخدمو “فيسبوك” صورة لها خلال تكريمها بالإمارات

مني مني فاروق رانيا منصور الغيبوبة الحساسية

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