جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

أثارت الفنانة مني فاروق جدلا كبيرا الفترة الأخيرة، وذلك بعد تداول مستخدمو “فيسبوك” صورة لها خلال تكريمها بالإمارات.

وظهرت منى فاروق بفستان موف طويل وبأكمام ولكن بحذاء مختلف بلونين، حيث ارتدت القدم اليمني باللون الموف نفس لون الفستان، والأخرى بلون أوف وايت، ما جعلها تثير الجدل بشكل كبير.

وانهالت التعليقات على منى فاروق، وكان أبرزها “كانت مستعجلة لبست فردة وفردة” و"لازم تثير الجدل عليها".

وكانت منى فاروق أثارت الجدل الفترة الأخيرة بعد اختفائها من السوشيال ميديا، حيث صرحت بأنها اعتزلت، وكانت تقصد اعتزال السوشيال ميديا.

وإليكم صورة منى فاروق أثناء تكريمها بحذاء فردة وفردة.