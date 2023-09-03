عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

صدى البلد

أثارت الفنانة مني فاروق جدلا كبيرا الفترة الأخيرة، وذلك بعد تداول مستخدمو “فيسبوك” صورة لها خلال تكريمها بالإمارات. 

وظهرت منى فاروق بفستان موف طويل وبأكمام ولكن بحذاء مختلف بلونين، حيث ارتدت القدم اليمني باللون الموف نفس لون الفستان، والأخرى بلون أوف وايت، ما جعلها تثير الجدل بشكل كبير.

وانهالت التعليقات على منى فاروق، وكان أبرزها “كانت مستعجلة لبست فردة وفردة” و"لازم تثير الجدل عليها".

 

وكانت منى فاروق أثارت الجدل الفترة الأخيرة بعد اختفائها من السوشيال ميديا، حيث صرحت بأنها اعتزلت، وكانت تقصد اعتزال السوشيال ميديا. 

وإليكم صورة منى فاروق أثناء تكريمها بحذاء فردة وفردة. 

 

صورة منى فاروق مني فاروق الفنانة منى الفنانة مني فاروق فستان موف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

ترشيحاتنا

الحوار الوطني: مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية ذات وجود حقيقي

مولدوفا تدين الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على أوديسا

مسئول أوكراني يكشف عن اقتراب تسلم صواريخ لإسقاط الطائرات الروسية

وقف قيد جديد .. الأزمات والصدمات تطارد الزمالك.. تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من تخابر لدى منظمة لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر

بتوجيه من السيسي.. توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى في شبة جزيرة سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

فيديو

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ