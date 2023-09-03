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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

حساسية
حساسية

يحرص الأطباء على التحذير بشكل دائم لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة خلال الفصول الموسمية والصيف، وذلك لتجنب إصابتهم بمضاعفات خطيرة على الصحة.

ومن بين الأشياء التي يجب على مرضى الحساسية الانتباه إليها، الأطعمة الحارة والروائح القوية النفاذة، كما تختلف حدة الحساسية من شخص لآخر، وقد يصل الأمر للإصابة بالغيبوبة.

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وتحدث الحساسية عندما يكون جهاز المناعة الخاص الخاص بك مع مادة مختلفة مثل اللقاح، ما يسبب رد فعل مختلفا.

جهازك المناعي ينتج مواد تعرف باسم الأجسام المضادة، عندما يكون لديك حساسية، جهاز مناعتك يجعل من الأجسام المضادة التي تعرف حساسية معينة على أنها ضارة، على الرغم من أنها ليست كذلك، عندما تتواصل مع الحساس، فإن رد فعل جهاز المناعة الخاص بك يمكن أن يلهب جلدك، أو المعدة، أو الجهاز الهضمي.

المصدر healthy

الحساسية المناعة الجهاز الهضمي المعدة الغيبوبة

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