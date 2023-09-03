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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتتاكل ولا لاء.. عين البقرة تثير ضجة لهذا السبب

عين البقرة
عين البقرة

تداول رواد السوشيال ميديا، منشورا جديدا حول تناول عين البقرة أم لا ( الجوهرة) ، وانتشر المنشور بين العديد من الصفحات والأشخاص.

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واختلفت العديد من الآراء حول المنشور بين محبي تناول عين البقرة، وبين معارضي تناولها بس شكلها، أو استغراب تناولها.

ولكن عين البقرة تحتوي على فوائد كثيرة ومنها.:

تحتوي عين البقرة على كمية كبيرة من البروتين والحديد الذي يساعد على حماية الجسم من فقر الدم والأنيميا ونقص الهيموجلوبين. 

كما تحتوي عين البقرة على فيتامين B الذي يساعد على تقوية العضلات والأعصاب بشكل كبير .

عين البقرة بها كمية كبيرة من فيتامين(د) الذي يساعد على تقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان. 

البقرة عين البقرة الهيموجلوبين فيتامين B الجوهرة

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