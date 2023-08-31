عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. تناول حبة موز يحميك من مرض شائع

الموز
الموز

يحتوي الموز على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما أن الموز من الفواكه الصارخة التي تحتوي على البوتاسيوم الذي يقوم بتعزيز المزاج، والوقاية من السكتة الدماغية .

txt

في اليوم العالمي للطماطم.. 3 فوائد خارقة لن تصدقها

txt

في يومها العالمي.. احذر| الطماطم تسبب هذه الأمراض

يساعد البوتاسيوم جسدك في تنظيم مستويات الصوديوم، والتوازن الفعال مع السوائل في جسدك، وتخفيف سلالة الهضم.

الموز يحتوي أيضاً على حمولة كبيرة من الألياف، مما، كما تعلم، يساعدك على الهضم وتقليل الانتفاخ بشكل كبير

كما يساعدك في تخفيف الانتفاخ المزعج في البطن ، السبب في ذلك هو أن الموز يوفر بكتيريا معينة في الأمعاء تساعد على تهدئة إنتاج الغاز في البطن.

ويمكن تناول الموز في العديد من الوصفات المختلفة والمميزة .

المصدر times of india 

الموز الانتفاخ البوتاسيوم السكتة الدماغية فوائد الموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

موضوعات متعلقة

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

في يومها العالمي.. احذر| الطماطم تسبب هذه الأمراض

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أجمل صور جمعت أحمد سعد وزوجته قبل طلاقهما.. فيفي عبده تستعرض جمالها بفستان ذات تصميم مختلف

في اليوم العالمي للطماطم.. 3 فوائد خارقة لن تصدقها

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

ترشيحاتنا

بعد انخفاض أسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

التضخم يقفز باليورو إلى مستويات هائلة

انتبه.. تناول حبة موز يحميك من مرض شائع

يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة.. هل يتعدد الثواب

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان : 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعوها وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة | شاهد

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ