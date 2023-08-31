انتبه.. تناول حبة موز يحميك من مرض شائع

يحتوي الموز على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما أن الموز من الفواكه الصارخة التي تحتوي على البوتاسيوم الذي يقوم بتعزيز المزاج، والوقاية من السكتة الدماغية .

يساعد البوتاسيوم جسدك في تنظيم مستويات الصوديوم، والتوازن الفعال مع السوائل في جسدك، وتخفيف سلالة الهضم.

الموز يحتوي أيضاً على حمولة كبيرة من الألياف، مما، كما تعلم، يساعدك على الهضم وتقليل الانتفاخ بشكل كبير

كما يساعدك في تخفيف الانتفاخ المزعج في البطن ، السبب في ذلك هو أن الموز يوفر بكتيريا معينة في الأمعاء تساعد على تهدئة إنتاج الغاز في البطن.

ويمكن تناول الموز في العديد من الوصفات المختلفة والمميزة .

المصدر times of india