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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم لافت.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت رانيا منصور، مرتديه جيب أنيقة باللون الاسود، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور رانيا منصور 

رانيا رانيا منصور صور رانيا منصور اطلالات رانيا منصور

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