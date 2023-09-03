قلقان على الزمالك.. مدحت العدل: نتواصل مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد

أكد السيناريست مدحت العدل أن الفترة المقبلة تحتاج للوقوف بجوار نادي الزمالك من جميع المحبين، لأن الظروف الحالية بالطبع صعبة للغاية.

وقال مدحت العدل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عندما تحدثت عن ملفات الزمالك كان بسبب رغبتي فى أن أطمئن الجماهير التى تشعر بالقلق على نادي الزمالك، والكرة أصبحت بيزنس الأن، لذلك الأزمة الحالية بالطبع أساسها ماديات.

وأضاف:" تم تجميع أمول من أجل حل أزمة نادي الزمالك، ومن بينها مثلًا أزمة مستحقات أوسوريو والتى بالطبع تم تجميعها من أجل أن الرجل يكمل عمله مع النادي.

وتابع:" أزمة القيد كبيرة بالطبع فى نادي الزمالك وتأثر عليه، وبالطبع أكثر قيمة مستحقات هى لفريق سبورتنج لشبونة، ونتحدث ونتواصل معهم لحل هذه الأزمة.