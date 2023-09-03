حملة إيرانية لقمع المعارضة مع اقتراب ذكرى احتجاجات مهسا أميني

بدأت إيران في سن حملة قمع للمعارضة قبل الذكرى السنوية الأولي لوفاة الناشطة مهسا أميني داخل حجز الشرطة، وهو ما أثار أكبر احتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

ووفقا لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تم في الأسابيع الأخيرة احتجاز أفراد عائلات القتلى في الاضطرابات التي تلت ذلك، وكذلك الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، أو الضغط عليهم لعدم تشجيع التجمعات بمناسبة مرور عام على وفاتها.

كما فقد بعض الأكاديميين الذين دعموا حركة الاحتجاج، التي تحولت إلى مطلب واسع النطاق من الحريات الأساسية، وظائفهم.

ولم يتم توضيح الأسباب رسميًا، لكن المحللين ربطوها بالذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني. وقال محلل إصلاحي: "من المهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية أن يكون سبتمبر هادئا".

وأضاف: "تعتقد السلطات أن التوترات الجديدة حول الذكرى السنوية يمكن أن تعطل البلاد مرة أخرى"، مشيراً إلى أن النظام كان قلقاً بشكل خاص بشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أوائل العام المقبل.

يشار إلى أن أكثر من 300 شخص راحوا ضحايا خلال الاحتجاجات التي استمرت لعدة أشهر ودعت إيران إلى احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، واستبدال نظامها الإسلامي المتشدد بحكومة حديثة وعلمانية.

واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن بينهم العديد من الشباب الإيرانيين، أو تعرضوا لإصابات على أيدي قوات الأمن، وأصيب بعض المتظاهرين بالعمى بعد إطلاق النار عليهم. وتم إعدام سبعة رجال في وقت لاحق لدورهم في الاضطرابات.

وقال سياسي إصلاحي لـ فايننشال تايمز: "قد تكون هناك بعض الاحتجاجات خلال ذكرى أميني، لكننا لا نتوقع أي شيء أكبر من اللازم". "لكننا قد نشهد احتجاجات وتوترات في الحرم الجامعي".

ويقول محللون إن هناك أيضًا احتمالًا لتنظيم احتجاجات بالقرب من قبور القتلى وفي المناطق الكردية والبلوشية في إيران، على الرغم من عدم التخطيط لمظاهرات واسعة النطاق.

ويزعم القادة الإيرانيون أن احتجاجات العام الماضي كانت مؤامرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للإطاحة بالنظام، ويتفاخرون بكيفية إحباطهم لهذا التهديد. وقال محمد مصدق، نائب رئيس السلطة القضائية، الشهر الماضي: العدو يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخداع شبابنا وإعادتهم إلى الشوارع.

وصاغ البرلمان الإيراني خطة - في انتظار الموافقة النهائية - لتشديد العقوبات على انتهاك قوانين الملابس، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن معركة فرض الحجاب قد خسرت بالفعل.

وقال الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي هذا الشهر إنه لا توجد توترات في المجتمع الإيراني، في حين أشاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بحكومته وأصر على أن عملها الشاق سيؤتي ثماره قريبا.