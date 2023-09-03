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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبرص تكثف الاعتقالات عقب أعمال عنف عنصرية

صدى البلد

ألقت الشرطة القبرصية القبض على 20 شخصًا بعد موجة من أعمال العنف العنصرية ضد المهاجرين التي اندلعت الأسبوع الماضي في غرب الجزيرة وامتدت في نهاية الأسبوع إلى مدينة ليماسول الجنوبية.

 

وفقا لما نشرته رويترز، تم تحطيم واجهات المتاجر المملوكة للمهاجرين في ثاني أكبر مدينة في الجزيرة، وتم الاعتداء على سائقي التوصيل الآسيويين في سلسلة من حوادث العنف التي بدأت ليلة الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

 

شهدت قبرص تصاعدا في المشاعر المعادية للمهاجرين في السنوات الأخيرة، فضلا عن ارتفاع في السلوك المعادي للمجتمع الذي كان يقتصر في السابق على أعمال الشغب في كرة القدم والسياح المخمورين.

 

وقد تأججت الاضطرابات الأخيرة بسبب ما تقول جماعات المناصرة إنه رد فعل متخبط من قبل الحكومة على زيادة الهجرة غير الشرعية والتسامح مع الخطاب والسلوك المعادي للأجانب.

 

يقول مسؤولو الدولة في كثير من الأحيان إن قبرص تقع على خط المواجهة للهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن معدل الزيادة قد تضاءل هذا العام.

 

في الأسبوع الماضي، تم استهداف السوريين الذين يعيشون في قرية كلوراكاس في غرب قبرص، من قبل مهاجمين ملثمين في حوادث متفرقة على مدار يومين، مما أدى إلى اعتقال 22 شخصًا.

 

لم يتورع نحو 500 شخص عن الانتقال إلى مدينة ليماسول الساحلية يوم الجمعة في حملة هياج استهدفت شركات مملوكة لأجانب وأشخاصًا لا يبدو أنهم من القبارصة اليونانيين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ثلاثة أشخاص من جنوب شرق آسيا تعرضوا للهجوم والسرقة خلال ليل السبت إلى الأحد.

 

كان من بين الضحايا مجموعة من الزوار من الكويت، بحسب روايات شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الدبلوماسي الكبير كيرياكوس كوروس إن سفير دولة عربية لم يذكر اسمها قدم احتجاجا يوم السبت بعد استهداف السياح.

 

كتب كوروس، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية، على منصة التواصل الاجتماعي أكس يوم الأحد، مع نشر صورة لمغادرة مجموعة في أحد المطارات: "لقد قطعوا زيارتهم. أشك في أنهم سيعودون على الإطلاق". وكان أحد أعضاء المجموعة على كرسي متحرك.

 

كتب: "إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالحرج الشديد إزاء حادثة كهذه في بلادنا". وقال: "هذه ليست قبرص التي ولدت وترعرعت وكانت لدي عائلة وأصبحت أكبر في السن فيها". 

المهاجرين الشرطة القبرصية الإساءة العنصرية

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