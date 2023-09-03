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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم.. وأفضل الحيل لحماية موبايلك ضد السرقة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أسطورة السيلفي.. إنفينيكس تطلق هاتفا مميزا بمواصفات استثنائية

 

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، هاتفها الأحدث Infinix Zero 30 5G، بالأسواق العالمية ويتميز الهاتف الذكي الذي يركز بشكل أساسي على الصور الشخصية بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K وتجلب فلاشا أيضا.

 

أرخص من Apple Watch.. سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم
 

أطلقت شركة ساعة أوبو الصينية، ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 4 Pro، التي تعمل على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم، حيث ستعمل هذه الميزة على مراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

 

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

 

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد iQOO Z7 Pro المخصص للفئة المتوسطة، والذي يستهدف فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

 

منها آيفون 15.. أكثر من 10 هواتف سيعلن عنها هذا الشهر|تعرف عليها

 

قامت العديد من العلامات التجارية لتصنيع الهواتف الذكية، بتأكيد موعد الإعلان عن أحدث إصداراتها، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق إصدارات جديد لا تعد ولا تحصى من الهواتف الذكية، ومن المؤكد أن تصل إلى الأسواق العالمية أكثر من 10 هواتف جديدة بمواصفات ومميزات جبارة، سنستعرضها لك فيا يلي.

 

أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

 

مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة قيمتها المادية، أصبح سرقة الهواتف الذكية مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس، ولهذا السبب فمن المهم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية هاتفك من السرقة.

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