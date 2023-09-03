إجلاء 4000 شخص بسبب وصول إعصار هايكوي إلى جنوب شرق تايوان

ألغيت الرحلات الجوية الداخلية وتم إجلاء ما يقرب من 4000 شخص مع وصول إعصار هايكوي إلى جنوب شرق تايوان اليوم الأحد محملا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وصل هايكوي إلى اليابسة في منطقة جبلية ذات كثافة سكانية منخفضة أقصى جنوب شرق تايوان بعد ظهر يوم الأحد، وهو أول إعصار يضرب تايوان مباشرة منذ أربع سنوات. وألغت المقاطعات والمدن في المنطقة الفصول الدراسية وأعلنت يوم عطلة للعمال.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، في اجتماع لمسؤولي إدارة الكوارث، إنه يتعين على الناس تجنب الخروج وعدم تسلق الجبال أو الساحل أو صيد الأسماك أو ممارسة الرياضات المائية، وفقًا لبيان صادر عن مكتبها.

وقالت إدارة الإطفاء إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة عندما سقطت شجرة على شاحنة في مقاطعة هوالين الشرقية.

وكانت هناك تقارير قليلة أخرى عن وقوع أضرار. وفي العاصمة تايبيه لم يكن هناك سوى زخات مطر متفرقة.

وهايكوي عاصفة أضعف بكثير من إعصار ساولا الذي ضرب هونج كونج وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين يوم السبت.

وقالت حكومة تايوان إنه تم إجلاء 3729 شخصا، معظمهم في الجنوب والشرق.

وألغت شركات الطيران التايوانية جميع الرحلات الداخلية يوم الأحد، كما تم تعليق خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.

وقالت إدارة الطيران المدني إن الاضطراب في الرحلات الجوية الدولية كان أقل، حيث تم إلغاء 41 رحلة فقط يوم الأحد.

وحشد الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة والإخلاء من الفيضانات.

وبعد المرور عبر جنوب تايوان، من المتوقع أن يدخل هايكوي مضيق تايوان ويتجه نحو الصين.