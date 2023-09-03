مسيرة أوكرانية تضرب أراضي روسيا.. وبيان عاجل من حاكم منطقة كورسك

أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، اشتعال النيران في مبنى غير سكني في مدينة كورشاتوف الروسية، اليوم الأحد، بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة.

قال ستاروفويت، عبر “تليجرام”، إنه “لم تقع إصابات”، مؤكدا أن “قوات الأمن كانت في مكان الحادث”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف، لوكالة أنباء “أوكرينفورم” الأوكرانية الحكومية: “أعتقد أن هذا الخريف سيكون هناك طفرة في إنتاج مختلف الطائرات المسيرة الأوكرانية: الطائرة، العائمة، الزاحفة، وما إلى ذلك، وسيستمر هذا في النمو من حيث الحجم”.

وأضاف أن “أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خفضت اللوائح والقوانين المختلفة”.