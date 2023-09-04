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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الإثنين 4-9-2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".


أسعار  الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الإثنين 4-9-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,190 جنيها للبيع و 2,210  جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,503 جنيهات للبيع و 2,526 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,877 جنيها للبيع و 1,894 جنيها للشراء.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,460  جنيها للبيع و 1,473 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,520 جنيها للبيع و 17,680 جنيها للشراء.

والأونصة حوالي 77,839 جنيها للبيع و 78,550 جنيها للشراء.

وكيلو  الذهب حوالي 2,502,857 جنيها للبيع، و 2,525,714 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.  

 

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