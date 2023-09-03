بيلاروس تكشف عن استعدادات الجيش البولندي لدخول دولة أوروبية

بسبب ممر سوالكي..

قال نائب رئيس كلية هيئة الأركان البيلاروسية، الكولونيل أندري بوجوديل، اليوم الأحد، إن بولندا تصعد موضوع ممر سوالكي من أجل جلب جيشها إلى ليتوانيا، بغرض الحماية المزعومة.

وأوضح بوجوديل، أن “كل رجل عسكري يفهم أن ممر سوالكي لا يمر عبر أراضي بولندا وحدها، بل يمر شمال غرب عبر الأراضي الليتوانية”.

وقال نائب رئيس كلية هيئة الأركان البيلاروسية في مقابلة مع قناة “STV”: ”لهذا السبب تصعد بولندا باستمرار الوضع من أجل دخول أراضي ليتوانيا في وقت لاحق واحتلال منطقة فيلنا، بزعم أنها تحمي هذه المنطقة".

وفي وقت سابق، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن روسيا سترد إذا قرر الجيش البولندي غزو غرب أوكرانيا.

وأوضح جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، "يعتمد الأمر على الغرب فيما إذا كانت العمليات العسكرية ستتوسع… إذا زاد الغرب من التهديد وقررت بولندا غزو أوكرانيا، الجزء الغربي منها، يمكن لروسيا تغيير أهدافها العسكرية”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية لموسكو الآن هي إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، حيث سيسمح هذا الأمر بعبور نهر دنيبر والسيطرة علي أوديسا”.