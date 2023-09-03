أستاذ زراعة: مصر تحتل المركز الأول في صادرات الموالح عالمياً .. فيديو

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن كان هناك مشاكل في تصدير الهند للموالح وغيرها من المواد الغذائية هذا العام بسبب الفيضانات والكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا جعل الطلب علي الخضروات والفاكهة المصرية أكثر.

وأضاف "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة ولا يتم إستيراد اي شئ من الخضروات أو الموالح، موضحاً أن مصر تحتل المركز الأول في صادرات الموالح عالمياً.

وتابع الدكتور نادر نور الدين، أن بالرغم من وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية إلا وارتفع أسعارها مثلا الأرز منع تصديره وبالرغم من ذلك ارتفع أسعاره.