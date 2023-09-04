حافظة كتاب الله.. الديابات تتشح بالسواد حزنًا على فراق الشيخة شيماء فخري

اتشحت قرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالسواد، وأغرقت الدموع وجوه الأهالي وأكتسح اللون الأسود ثيابهم، حزنًا على فراق الشيماء مازن فاخر، والتي يطلقون عليها الشيخة شيماء، حيث أنها حاصلة على إجازة القرآن الكريم بروايتي شعبة وحفص.

وهي مجازة ومجيزة وقامت بإجازة 4 أشخاص الإجازات التي حصلت عليها، كما حصلت على إجازة مدارسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وإجازة في كتاب الدر المجتبي في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشيخ خالد الجهيني.

الشيماء مازن فخري

وإجازة في كتاب الأربعون في مباني الاسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي، وقارئة في الحناجر الذهبية وبفضل الله حصلت على الميدالية الذهبية في تحدي القراءة العربي لعام 2018، كما حصلت على دورة حفاظ الذكر العالمية لعام 2013، وحاصلة على شهادة الدكتوراة الفخرية.

وكانت الشيخة شيماء رحمة الله عليها، عضو في حملة بسمة وطن حياة كريمة، وشاركت في العديد من الاعمال الخيرية والتطوعية مثل زيارات دار الأيتام وعمل الإطعام، وتطوعت فترة في فريق كن ذا اثر، كما تطوعت أيضاً في فريق أحلى شباب.

وشاركت الشيماء مازن فاخر، بمسابقة تحدي القراءة العربي، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021، وكانت أسماء الكتب كالتالي: "سُرادق من سراب، وهم الأقلام، حروف بلا لون، الأغصان المتعرجة".

ومن الجدير بالذكر أن الشيماء فاخر، ابنة قرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، طالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة، وكان قد أصابها المرض الذي ألزمها الفراش عدة ليالي قبيل لفظها أنفاسها الأخيرة.