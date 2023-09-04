احذر سرقة بياناتك الشخصية.. حيلة في الهاتف تمنعك من زيارة المواقع الاحتيالية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحذر من سرقة البيانات الشخصية واتباع طريقة تمنعك من زيارة المواقع الاحتيالية، في ظل انتشار عمليات اختراق الحسابات الشخصية والاحتيال الإلكتروني.

ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، يعد تفعيل خاصية تحذير المواقع الاحتيالية عبر الهاتف أداة فعالة للتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية، هذا ما كشفه خبير التكنولوجيا إبراهيم فودة موضحا أن حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على الأمان الرقمي أمرًا هاما.

كيف تعلم زيارتك لموقع احتيالي ؟

تواجه الشبكة العنكبوتية اليوم تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمان الإلكتروني، ووفقا لفيديو خبير التكنولوجيا أوضح أنه يتم استغلال الثغرات والضعف في الأنظمة والمواقع لغرض الاحتيال والاختراق.

وعادةً ما يستهدف المخترقون الحسابات الشخصية عبر إرسال روابط مشبوهة تدعو المستخدمين إلى تسجيل الدخول أو إدخال معلومات حسابهم الشخصي.

وكشف إبراهيم فودة عن طريقة تمنع المستخدم من زيارة المواقع الاحتيالية وتنبيهه، عبر تحذير مدمج في متصفح Safari لتنبيه المستخدمين عند زيارة مواقع مشبوهة.

لتفعيل هذه الخاصية، يمكن للمستخدمين القيام بالخطوات التالية:

1. قم بالانتقال إلى قائمة الإعدادات على جهازك الذكي.

2. ابحث عن قسم المتصفحات أو Safari.

3. ستجد خيارًا يسمى "تحذيرات الموقع" أو "تحذير المواقع الاحتيالية"، قم بتفعيله.