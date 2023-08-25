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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستعد لـ شن «حرب إلكترونية» على الطائرات المسيرة

إيران تستعد لـ شن
إيران تستعد لـ شن «حرب إلكترونية» على الطائرات المسيرة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران بدأت اليوم، الجمعة، مناورات لاختبار قدراتها في "الحرب الإلكترونية" ضد طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر تحاكي طائرات العدو.

وأضاف التلفزيون أن وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية وكذلك الدفاعات الجوية شاركت في التدريبات في المنطقة الوسطى الصحراوية إلى حد كبير في الجمهورية الإسلامية.
وقال التلفزيون الرسمي إن التدريبات شملت رادارات وطائرات بدون طيار مصنعة محليا وطائرات مقاتلة بطيار وبدون طيار ومركبات جوية صغيرة ومعدات عسكرية أخرى محلية الصنع.

وقال الأميرال حبيب الله سياري، نائب رئيس إدارة التنسيق في الجيش، إن "الجيش يمتلك البنية التحتية المناسبة، وقد حققنا نتائج إيجابية في مواجهة التهديدات في عالم اليوم والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية في هذه الساحة الحساسة والمعقدة"، حسبما نقل تلفزيون "برس تي.في" الذي يبث باللغة الإنجليزية وتديره الدولة.

ولقد طورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية وعمليات الحظر التي تمنعها من استيراد العديد من الأسلحة. أعلنت طهران يوم الثلاثاء عن تصنيع طائرة بدون طيار متطورة محلية الصنع تسمى مهاجر 10 مع نطاق ومدة طيران محسنة بالإضافة إلى قدرة حمولة أكبر. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار من طراز مهاجر 6، من بين مركبات جوية أخرى بدون طيار، منذ غزوها لأوكرانيا العام الماضي. وتنفي طهران ذلك.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في قدراتها العسكرية.

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