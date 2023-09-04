عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023..مؤشرات الكليات بالأرقام ومفأجاة بشأن الحقوق

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، تشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لوجود كليات ومعاهد حكومية لطلاب المرحلة الثالثة ما يقرب من 200 معهد وكلية لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

مؤشرات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023
 

وتعد مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023 الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل لذلك تواصل موقع صدى البلد مع العديد من خبراء ومسؤلين لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023 .


 

وطمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث طرحت العديد من الأماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة 2023 وأبرزهم كلية الحقوق والآداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة وكان من أبرز معاهد المرحلة الثالثة هو معهد الفني التجاري الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الحقوق أو التجارة حسب الشعبة الذي يرغب الطالب الالتحاق بها .

 

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكانت الحقوق انتساب موجه 57% والآداب انتساب موجه 59% وتربية فنية قد تصل 51% وتربية رياضية بنات وبنين 55% والخدمة الاجتماعية قد تصل لـ 56.5% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 تشير إلى أنه يوجد تشابه كبير بين تنسيق 2022 وتنسيق 2023 ولذلك بسبب اقتراب نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية .

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة،  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتي سوف تعلن عن طريق موقع التنسيق الالكتروني الذي حددته وزارة التعليم العالي لخدمة طلاب الثانوية العامة في مراحل التنسيق المختلفة .

 

ويتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر موقع صدي البلد  رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا  عند ظهورها .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

أمطار بـ 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بالأحوال الجوية

عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

ترشيحاتنا

الدواجن والبيض| مفاجأة سارة للمواطنين بعد انهيار أسعار الأعلاف

تظاهروا كسائحين.. واشنطن ترصد 100 محاولة تسلل من صينيين إلى منشآت عسكرية

حقيقة تغيير نظام الدوري المصري بالموسم الجديد

45 بئرا.. اكتشافات الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط

الصحف تبرز تأكيد السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع إيني الإيطالية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة مشددة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ