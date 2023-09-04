مستقبل وطن بشمال سيناء يؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء، عقد لقاءاته برئاسة النائب سالم العكش أمين المحافظة، لمناقشة خطة عمل الأمانة و بحث سبل إزالة كافة المعوقات التنظيمية ، فضلا عن عرض خطة عمل الأمانات الفرعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إعلان الحزب تأييد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

استعرض الحضور فعاليات وأنشطة الحزب الفترة الماضية وأهم الإنجازات التي حققتها الأمانة في الوصول للمواطنين و زياراتهم و التعرف علي مشاكلهم والتي شهدت العديد من اللقاءات مع المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة، كما ناقش الإجتماع المبادرات و الفعاليات القادمة ومنها معرض المستلزمات والأدوات المدرسية للعمل علي دعم الأسر الأكثر إحتياجا قبل بدأ العام الدراسي الجديد، والاستعداد للاستحقاق الدستوري القادم ، بعد تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إنجازات الدولة المصرية:

وقال النائب سالم العكش أمين المحافظة ، إن حزب مستقبل وطن وكافه قياداته ووحداته الحزبية في المحافظة، يعمل على مدار الساعة لاستكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها في ظل التحديات والظروف الدولية الدقيقة التي دعت حزب مستقبل وطن للوقوف صفا واحدا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

واكد يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة على ان أمانة الحزب بالمحافظة تتمتع بهيكل تنظيمي كبير في مختلف اقسام المحافظة، يتيح له الوصول للمواطنين في المدن والقرى ،والعمل على حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات القادمة، مؤكدا الدور الكبير لامناء الامانات النوعية بالاقسام وامناء الوحدات الحزبية في ضع الرؤية العامة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه ، لفت النائب عزيز مطر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم جهود أعضاء الحزب كافة، مؤكدا أن الحزب يعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة وضمن إطار تنظيمي فاعل يجعل مستقبل وطن دائما في صدارة المشهد السياسي.

وأشاد الدكتور سليمان عرادة الامين المساعد، بالحراك الكبير الذي شهده الحزب خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تشكيل الأمانات النوعية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظة وما نتج عنه من ضخ دماء جديدة وكوادر متميزة قادرة على استكمال ما تم انجازة.

وخلال الاجنماع، تم مناقشة كافة الملفات التنظيمية لأمانة قسم رابع العريش والخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها اعضاء هيئة مكتب القسم بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود وتحركات الحزب في الفترة القادمة.

و اعلن طارق عرفات امين قسم رابع العريش، عن تاييد اعضاء قسم رابع العريش في دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة تقديراً لمجهودات سيادته خلال الفترة الماضية وإستكمالاً لبناء مصر الجديدة.

