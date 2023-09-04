الفريق البحثي لبرنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية يزور الحسنة

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استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، أعضاء الفريق البحثي لبرنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ، التابع لمركز بحوث الصحراء، برئاسة الدكتور حسام عبد العال ، و الدكتور أسامة درويش، والدكتورة انتصار على حسن ، والدكتورة رباب محمود الخطيب ، والدكتور صالح محمد حماد.

الاستفادة المجتمعية :

وقال الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ، أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء .

حيث سيتم تنفيذ الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي قرى مركز الحسنة ؛والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ،ووضع حلول عملية للتغلب عليها .

الى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية في الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء أثنى رئيس المركز والمدينة على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي .

وأعرب عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة مؤكدا تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء .