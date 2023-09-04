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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

جمال شعبان
جمال شعبان

وجبة الإفطار من الوجبات التي لا يعتني بتناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، على الرغم من أنها من أهم الوجبات التي ينصح دائما خبراء التغذية و الأطباء بتناولها نظرا لما تفعله في الجسم وحمايته من التعرض للعديد من الأمراض و الأزمات الصحية.

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وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك من إهمال وجبةالفطار.

وكتب جمال شعبان ، في منشوره:"ما تهملوش وجبة الإفطار وعودوا الأطفال عليها."

وتابع: " إهمال وجبة الإفطار من ضمن أسباب زيادة تصلب الشرايين وأزمات القلب حسب الدراسات الحديثة." 

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