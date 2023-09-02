لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

يستيقظ الكثير من الأشخاص في الصباح وهم يعانون من الصداع، من الصعب التعامل مع بدء اليوم بالصداع، يستهلك الألم طاقتك وجهدك الذي كان من الممكن استغلاله طوال اليوم في بعض الأعمال الإنتاجية، يعاني الأشخاص من أنواع مختلفة من الصداع مثل الصداع النصفي، والصداع العنقودي، والصداع النومي، وصداع التوتر، والنوبات النصفية الانتيابية، ونظرا لخطورة الحالة الصحية، ينبغي معرفة الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

-الأرق​

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أثناء الليل، فمن المحتمل أن تستيقظ برأس ثقيل، أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم لفترة طويلة ويقال أنهم يعانون من الأرق يمكن أن يصابوا بصداع منتظم، خاصة خلال ساعات الصباح، ومن المهم تصحيح هذه المشكلة والحصول على الدواء لها.

-​النوم الزائد​

النوم الزائد يمكن أن يسبب الصداع أيضًا، في حين أن الأمر قد يبدو غريبًا لأن التصور العام هو أن النوم الزائد يساعد في النوم، فإن الحقيقة هي أن النوم الزائد يزعج إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي ويزعج دورة النوم الثابتة.

-القلق

يزيد الاكتئاب والقلق من خطر الإصابة بالصداع النصفي، كما أن الاكتئاب يقلل من عدد ساعات النوم الكافية، يرتبط الصداع النصفي والصداع الشديد الآخر ارتباطًا مباشرًا بالمزاج، إذا كان لديك مشاكل في الصحة العقلية، تحدث مع طبيبك وتناول الأدوية، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم حتى لا تستيقظ مصابًا بالصداع في الصباح.

- توقف التنفس أثناء النوم​

يتزايد الوعي حول الظروف الصحية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وتتميز هذه المضاعفات الصحية بالشخير، حيث يتوقف التنفس بشكل متقطع طوال الليل مما يسبب اضطرابا في النوم، قلة النوم أثناء الليل تسبب الصداع عند الاستيقاظ.

- الجفاف​

هل تعلم أن نقص الماء يسبب أيضًا صداعًا لا يطاق؟ إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء أثناء الليل، فمن المحتمل أن تصاب بالجفاف أثناء ساعات النوم وهذا يمكن أن يؤدي إلى الصداع في الصباح، ومن المستحسن شرب كمية كافية قبل الذهاب إلى السرير.

المصدر: timesofindia.