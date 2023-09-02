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تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

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تحذير عاجل| احذر استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بعد احتساء المشروبات الباردة والعصائر من شفاطات بلاستيكية لسنوات، تحول معظمنا مؤخرًا إلى الشفاطات الورقية "الصحية" و"الصديقة للبيئة"، لكن ما وجدته دراسة جديدة قد يصيبك بالصدمة، حيث وجدت الدراسة المنشورة في مجلة المضافات الغذائية والملوثات أن الشفاطات الورقية تحتوي على "مواد كيميائية إلى الأبد" سامة وخطرة.

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بالنسبة للدراسة، اختبر الباحثون 39 علامة تجارية وتم العثور على مواد كيميائية سامة في 27 نوعا.

ووجد الباحثون أن الشفاطات الورقية تحتوي على PFAS بتركيز يستخدم في صناعة الورق الطارد للماء، وتضمنت العلامات التجارية الـ 39 شفاطات مصنوعة من الورق والخيزران والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ولم يتم العثور على PFAS في القش الفولاذي.​

تم العثور على PFAS في جميع أنواع القش تقريبًا، ولكن في المقام الأول في تلك المصنوعة من مواد نباتية، هذه القشات النباتية "الصديقة للبيئة" ليست بالضرورة بديلاً أكثر استدامة للقش البلاستيكي، لأنها يمكن أن تكون مصدرًا إضافيًا للتعرض لـ PFAS في البشر والبيئة (على سبيل المثال بعد التحلل في مدافن النفايات أو من خلال الحرق غير الكامل)".

بعبارات بسيطة، هذه هي المواد الكيميائية التي لا تتفكك بسهولة وتستمر في البيئة لفترة طويلة، تُعرف أيضًا باسم PFAS أو مواد polyfluoroalkyl، وهي موجودة في مجموعة من المنتجات التي يستخدمها البشر يوميًا، وهذا يجعل من المهم للغاية التعرف على هذه المنتجات ومعرفة مدى تأثيرها على صحة الإنسان وكيفية الحد من استخدامها.

المنتجات شائعة الاستخدام حيث توجد PFAS هي المنظفات والمنسوجات والجلود والورق والدهانات ورغاوي مكافحة الحرائق وعوازل الأسلاك، توجد أيضًا في الأقمشة المقاومة للماء، والورق المقاوم للدهون، وأدوات الطهي غير اللاصقة، والعديد من منتجات العناية الشخصية مثل الشامبو، وخيط تنظيف الأسنان، وطلاء الأظافر، ومكياج العيون.

لماذا تشكل مخاطر صحية؟​

ألقت العديد من الدراسات الضوء على التأثيرات السامة لـ PFAS على الجسم، كما هو مدرج في الموقع الإلكتروني لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

يمكن أن يؤدي PFAS إلى انخفاض الخصوبة أو زيادة ارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل، ويمكن أن يسبب عيوبًا في النمو أو تأخرًا عند الرضع، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والكلى والخصية، يمكن أن يقلل أيضًا من جهاز المناعة في الجسم ويمكنه أيضًا تقليل الاستجابة للقاحات، فهو يتداخل مع الهرمونات الطبيعية في الجسم.

يؤثر PFAS أيضًا على مستويات الكوليسترول والسمنة في الجسم.

المصدر: timesofindia.

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