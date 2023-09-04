شاهد| لحظة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة امتدت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية ليسجل بذلك إنجازاً إماراتياً كأطول مهمة عربية في الفضاء.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، خرج سلطان النيادي من على متن المركبة الفضائية دراجون عقب وصولها إلى الأرض.

وهبطت كبسولة دارجون في بحر هيوستن قبالة سواحل فلوريدا، وتم إنتشالها من قبل إحدى السفن التابعة لوكالة “ناسا”.

وقام سلطان النيادي خلال تلك الفترة بالعديد من التجارب العلمية، في عدم وجود الجاذبية، ليصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية.

