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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الاستعدادات لموسم الشتاء.. رئيس صرف الإسكندرية يجتمع بقيادات الشركة

اجتماع بشركة الصرف
اجتماع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

عقد  اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعاً هاما برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لاستعراض موقف أعمال التطهير والاستعداد لموسم الشتاء القادم والنقاط الساخنة بمختلف المناطق وحلولها.

واستعرض قطاع التخطيط النوات التي مرت علي الإسكندرية هذا العام والنقاط الساخنة، وأسباب التجمع وحلولها لمنع التجمعات أو الإسراع في استيعاب مياه الأمطار.

وأكد "نافع" علي سرعة إنهاء أعمال التطهير للمطابق والشنايش وإعادة التطهير للمناطق التي تم الانتهاء منها، والتنسيق الكامل مع الأحياء والأجهزة التنفيذية للمحافظة للتغلب علي جميع التحديات.


كما شدد على استمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات.

 

وشدد على متابعة الحالة الفنية للمحطات ورفع كفاءتها والمتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لها وضرورة اجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ونبه علي متابعة جميع مشروعات العشوائيات والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمني المتفق عليه.


وعلي أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.


كما وجه بتعدد مصادر تلقي شكاوى المواطنين والتواصل اللائق معهم، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الانتهاء منها.


كما شدد علي استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.


وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القيادات لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات للتغلب على أى تحديات.
 

الاسكندرية الصرف الصحى موسم الشتاء محمود نافع قاعة الاجتماعات الجداول الزمنية المحددة التشغيل والصيانة

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