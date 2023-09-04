نائب رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات موسم ثقافي متكامل لتنمية المهارات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في 8 سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب

وقد أوضح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب ان اسبوع شباب الجامعات هو موسم ثقافي يشمل كل المجالات " الفنية ، الثقافية ، الرياضية ، العلمية ، و غيرها ، بما يسهم في اكساب الطالب الخبرات المختلفة لتحقيق التنمية و تطوير مهاراته .

و تباع الدكتور حسام الرفاعي انه يشارك في اسبوع شباب الجامعات " ذوي الاحتياجات الخاصة ، الطلاب الوافدين ، و لاول مرة يشارك به طلاب الجامعات الاهلية .

و قال نائب رئيس جامعة حلوان انه قد تم تصميم كل ما يخص أسبوع شباب الجامعات بأيدي طلاب الجامعة حرصا منا علي دعم الطلاب نحو الابداع و الابتكار .



وقد سبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.

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