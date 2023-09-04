رئيس حزب مصر أكتوبر: المرأة المصرية ركيزة وداعمة أساسية لثورة 30 يونيو|فيديو

أكدت الدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس السيسي كرم المرأة، و في ثورة 30 يونيو كانت المرأة المصرية الركيزة و الداعمة الأساسية لهذه الثورة، و المرأة هي العمود المرتكز عليه الظهير الشعبي المصري.

الدستور في الباند 11 منع التميز بين الرجل و المرأة



وأضاف جيهان مديح خلال لقائها على فضائية "صدى البلد"، أن الدستور المصري لعام 2014 أعطى للمرأة الكثير من الحقوق، مؤكدة أن الدستور في الباند 11 منع التميز بين الرجل و المرأة، وأعطى للمرأة حقوق ساسية خاصة بها.



تابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، قائلة: "قيادة حزب مثل مصر أكتوبر ليست بالهينة، والحزب شهد قيادات عديدة واعية بالعمل السياسي والحزبي، بداية من اللواء محمود خلف حتى الآن"