عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب مصر أكتوبر توضح دور المرأة في جلسات الحوار الوطني|فيديو

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن دور المرأة في جلسات الحوار الوطني قوي للغاية؛ لتميزها وعددها بالأمانة العامة، مؤكدةً أنه من طبيعة المرأة الحب الشديد للوطن.

 قوانين الأسرة نالت اهتمام كبير في قضايا المرأة بالحوار الوطني

وأضافت جيهان مديح، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد،و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن  قوانين الأسرة نالت اهتمام كبير في قضايا المرأة بالحوار الوطني.

وأشارت  رئيس حزب مصر أكتوبر إلى ،أن عملها رئيسة حزب ليس بالعمل الهين، خاصة أنها ممارسة للعمل الحزبي والسياسي منذ زمن كبير، متابعة: تعلمت أساسيات السياسة والاقتصاد من قبل أساتذة أكاديمية ناصر العسكرية.


 

المراة الحوار الوطني رئيس حزب مصر أكتوبر قوانين الأسرة الدكتورة جيهان مديح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ترشيحاتنا

رغم موافقة اللاعب.. ناد روسي يصدم الأهلي فى ميركاتو الصيف ..تفاصيل

فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

بث مباشر.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ