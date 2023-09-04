رئيس حزب مصر أكتوبر توضح دور المرأة في جلسات الحوار الوطني|فيديو

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن دور المرأة في جلسات الحوار الوطني قوي للغاية؛ لتميزها وعددها بالأمانة العامة، مؤكدةً أنه من طبيعة المرأة الحب الشديد للوطن.

قوانين الأسرة نالت اهتمام كبير في قضايا المرأة بالحوار الوطني

وأضافت جيهان مديح، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد،و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن قوانين الأسرة نالت اهتمام كبير في قضايا المرأة بالحوار الوطني.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى ،أن عملها رئيسة حزب ليس بالعمل الهين، خاصة أنها ممارسة للعمل الحزبي والسياسي منذ زمن كبير، متابعة: تعلمت أساسيات السياسة والاقتصاد من قبل أساتذة أكاديمية ناصر العسكرية.



